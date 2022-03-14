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Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

#Kocaeli#Fabrika#Yangın
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın içindeki döküm makinesinin patlaması neticesinde 3 kişi yaralandı.

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Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 535 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 'Seri Döküm' isimli metal döküm fabrikasında, çalışır vaziyetteki döküm makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından makinenin çevresinde bulunan Bünyamin E., Atilla A. ve İbrahim Ç. isimli 3 işçi yaralanırken, fabrikada da yangın çıktı.

Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise vücudunda yanıklar oluşan yaralıların ilk tedavisini olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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#Kocaeli#Fabrika#Yangın

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