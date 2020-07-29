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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, üretime ara verildi! 530 kişi karantinada...

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Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, üretime ara verildi! 530 kişi karantinada...
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Bartın'da bir tekstil fabrikasında çalışan 11 işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrika üretime ara verirken, 530 çalışan ev karantinasına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında bir hafta önce rahatsızlanan 3 işçiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerin testleri pozitif çıkınca filyasyon çalışmasıyla aynı bölümdeki 8 kişide daha virüs tespit edildi. Bunun üzerine pazartesi günü fabrikada üretime ara verildi.

Sağlık müdürlüğü yetkilileri fabrikada çalışan 530 kişinin evlerinde karantinaya alınması kararı aldı. İşçilere önümüzdeki günlerde test yapılacağı bildirildi.

Testleri pozitif çıkan 11 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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