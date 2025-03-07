Fabrika sahibinin feci ölümü: Forkliftin altında kaldı

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, depo bölümünde istifleme yapan işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında işletme sahibi Ali Aslantaş'a (58) çarptı. Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla fabrikaya giden ekiplerce hastaneye kaldırılan Aslantaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, operatör gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.