Fabrika kazan dairesinde patlama: 2 işçi yaralı

Öğle saatlerinde, Akyazı Küçücek Mahallesi’nde bulunan bir örme-dokuma fabrikasının kazan dairesinde kısmında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Serkan Çetin ve Yunus Osmanoğlu yaralandı. Fabrikada patlama sonrası üretim durdurularak, işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan işçileri hastaneye kaldırdı.

Kazan dairesindeki patlama sonrasında fabrikaya da sıçrayan yangını söndürebilmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.