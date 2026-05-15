Fabrika çalışanları yemekten zehirlendi: 21 işçi hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 09:11

Ordu’nun Ulubey ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan 21 işçinin, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanıp, hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; Ulubey ilçesindeki bir fabrikada, dün öğle yemeği olarak karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tüketen bazı işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı. İşçilerden bir kısmı Ulubey'deki, bir kısmı ise Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bazı çalışanların taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 

