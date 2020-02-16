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Musa KESLER
Haber Giriş: 16.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

F tipinde gardiyana saldırı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
F tipinde gardiyana saldırı

Bolu F Tipi Cezaevi’nde görevli infaz koruma memuru, V.K. adlı bir mahkûmun jiletli saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan M.K. adlı memur hastaneye kaldırıldı. V.K.’nın daha önce de disiplinsizlik nedeniyle ceza aldığı belirlendi. Olaya dair soruşturma başlatıldı. Mahkûmun kendisine tıraş olması için verilen tıraş bıçağını kullandığı belirlendi. İnfaz memurunun yüzüne 40 dikiş atıldı. 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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