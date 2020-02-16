F tipinde gardiyana saldırı

Yüzünden yaralanan M.K. adlı memur hastaneye kaldırıldı. V.K.’nın daha önce de disiplinsizlik nedeniyle ceza aldığı belirlendi. Olaya dair soruşturma başlatıldı. Mahkûmun kendisine tıraş olması için verilen tıraş bıçağını kullandığı belirlendi. İnfaz memurunun yüzüne 40 dikiş atıldı.