×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

F-4E Phantom 50 yıldır semalarda... ‘Gök Vatan’ın ‘PANTER’leri

Güncelleme Tarihi:

#F-4E Phantom#Hava Kuvvetleri Komutanlığı#Uçuş
F-4E Phantom 50 yıldır semalarda... ‘Gök Vatan’ın ‘PANTER’leri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:00

F-4E Phantom uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girişinin 50. yılı etkinlikleri kapsamında ‘yer hedeflerine taarruz eğitimi’ uçuşu havadan fotoğraflandı.

Haberin Devamı

Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs 111’inci Filo Komutanlığı’na (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı. Üçlü kol uçuşu yapan F-4E Phantom uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti. Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.   

ORGENERAL KADIOĞLU DA UÇTU

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Phantom’lara üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk resminin olduğu uçakla liderlik etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#F-4E Phantom#Hava Kuvvetleri Komutanlığı#Uçuş

BAKMADAN GEÇME!