F-4E Phantom 50 yıldır semalarda... ‘Gök Vatan’ın ‘PANTER’leri

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Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs 111’inci Filo Komutanlığı’na (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı. Üçlü kol uçuşu yapan F-4E Phantom uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti. Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.

ORGENERAL KADIOĞLU DA UÇTU

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Phantom’lara üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk resminin olduğu uçakla liderlik etti.