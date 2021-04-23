‘F-35’leri vermemeleri en hayırlı iş olabilir’

Sosyal medyadan, görüntülü bir açıklama yapan Bayraktar, şöyle devam etti: “Zira yurtdışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35’ten daha az olacaktır. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.”

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023’TE

Baykar’ın yürüttüğü projelere dair detaylar da veren Bayraktar, “AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023’te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek” dedi.

Öte yandan, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), dün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamlarken, Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T de hedefleri başarıyla vurdu.

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