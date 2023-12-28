F-35 mi F-16V mi? Yeni nesil avcıda ‘buçuk’ farkı var

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Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, F-35 avcı uçağı 5’inci nesil iken, talep edilen “Viper” yapılandırması F-16V modelinin “4.5’inci nesil” kabul edildiğini söyledi. Komisyondaki değerlendirmeler şöyle:

İLGİ GÖRMEDİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay: “Gerek Milli Savunma Bakanlığımızın gerekse Genelkurmay Başkanı’nın F-35’i tercih etmediğiyle alakalı aslında çok öncesinden hükümete bildirdiği bir görüş olmuştur. 4.5 nesil F-16’larla devam etmemizin daha uygun olacağıyla alakalı Silahlı Kuvvetlerin ve Savunma Sanayi Başkanı’nın görüşü bu yöndeydi. Sonrasında zaten yaşanan kazalar veya teknik özelliklerinden dolayı da F-35’ler o özelliklerini yitirdiği için; F-16’ya dönüşümüzdeki karar F-35’i alamadığımızdan dolayı değil. Yani F-35’ler çok da ilgi görmedi. (S-400 sürecinin) Sonrasında aslında böyle olumlu sonucu oldu.”

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ALTERNATİF DEĞİL TAKVİYE

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar: “Mevcut F-16’larımızın ömrünü uzatmak için modernizasyon olarak görmek gerekiyor. Nitekim başka ülkeler de F-35 de alsalar yine F-16’larını “Viper”la takviye yoluna gidiyorlar. ABD Kongresi birden durumdan vazife çıkardı, kendisince bağ kurdu. Şimdi Amerikan yönetimi de uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. S-400 ile F-35’i onlar karıştırdı diye bizim karıştırmamız kadar yanlış şey olamaz. S-400’lerin kullanılıp kullanılmadığıyla alakalı arkadaşlarımız (MSB yetkilileri) buradadır; gerekli her türlü karar alınmıştır onunla ilgili. Ama bunların nasıl kullanıldığıyla ilgili her gün kamuoyuna açıklama yapacak durumda değillerdir. Biz zaten burada beklemedik, kendi savunma sistemlerimizi geliştirdik. SİPER’in son durumuyla ilgili bilgiler var.”