F-16’larda olumlu sinyal... Erdoğan ABD’li senatörlerle F-16 konusunu görüştü

Haberin Devamı

ABD’li senatörler Chris Coons ve Lindsey Graham’la görüşmesi sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, F-16 konusunun da masada olduğu görüşmeyle ilgili “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruya ise “Öyle diyorlar” yanıtını verdi. Erdoğan ayrıca senatör James Risch ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Gözden Kaçmasın Atina’yı zora sokan görüntü Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temasları kapsamında Türkevi’nde İngiltere’nin yeni başbakanı Elizabeth Truss’ı da kabul etti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de Erdoğan’ın görüştüğü liderler arasında yer aldı. Erdoğan akşam ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin liderlere verdiği resepsiyona da katıldı.

Haberin Devamı

TRUSS İLE İLK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve 6 Eylül’de başlayan İngiltere Başbakanı Truss ile Türkevi’nde görüştü.