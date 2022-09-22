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F-16’larda olumlu sinyal... Erdoğan ABD’li senatörlerle F-16 konusunu görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#F-16#ABD
F-16’larda olumlu sinyal... Erdoğan ABD’li senatörlerle F-16 konusunu görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta art arda görüşmeler yaparken gündeminde ABD’den F-16 satışı da vardı.

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ABD’li senatörler Chris Coons ve Lindsey Graham’la görüşmesi sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, F-16 konusunun da masada olduğu görüşmeyle ilgili “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruya ise “Öyle diyorlar” yanıtını verdi. Erdoğan ayrıca senatör James Risch ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temasları kapsamında Türkevi’nde İngiltere’nin yeni başbakanı Elizabeth Truss’ı da kabul etti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de Erdoğan’ın görüştüğü liderler arasında yer aldı. Erdoğan akşam ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin liderlere verdiği resepsiyona da katıldı.

F-16’larda olumlu sinyal... Erdoğan ABD’li senatörlerle F-16 konusunu görüştü

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TRUSS İLE İLK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve 6 Eylül’de başlayan İngiltere Başbakanı Truss ile Türkevi’nde görüştü.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#F-16#ABD

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