F-16’lar kontrolsüz İHA’yı düşürdü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren bir İHA’nın, F-16’larla vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, kontrolden çıkarak Türk hava sahasına giren bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür” denildi.

ESENBOĞA KAPATILDI

Türkiye, hava sahasına Kastamonu üzerinden girdiği öğrenilen İHA nedeniyle alarm durumuna geçti. Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan dronlardan olduğu sanılan İHA’ya F-16’ların müdahale ettiği dakikalarda Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Ankara uçuşunu yapan uçağı da Konya’ya indi.

