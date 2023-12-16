F-16’lar için bakışı olumlu... Erdoğan, Biden’la 1 saati anlattı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

MECLİS’İN İSVEÇ KARARI

(ABD Başkanı Biden’la görüşme): “Sayın Biden’la etraflıca görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını, bir, F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç’le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre’yle bu gelişmeleri yürütüyor.

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FİLİSTİN’E MÜDAHİL OLUN

Bir diğer adım da, özellikle Gazze konusunu Sayın Biden’la etraflıca ele aldık. Gazze’deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın, çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu. Bu noktada özellikle Amerika’nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik.

İSRAİL YALNIZLAŞIYOR

İsrail’den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil fakat İsrail’den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail’e nasıl baktığını görmemiz lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda önce 121 burada İsrail’in tamamıyla karşısında yer aldı. Bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 çekimser kalmıştı, 10 Amerika’yla beraber İsrail’in yanında yer almıştı. Şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail’in daha da artacak.”

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EUROFIGHTER GÖRÜŞMELERİ

(Eurofighter uçaklarının alımı): “Eurofighter’larla ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder.”

NAHYAN’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

ADAYLAR ARALIK SONUNDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler için büyükşehirlerde AK Parti adaylarının açıklanması konusunda da şöyle dedi: “Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara’da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Pazar günü İstanbul’un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da biz 1. derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.”