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F-16’lar Edirne’de selamlama uçuşu yaptı

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#Türk Hava Kuvvetleri#F-16#Selamlama Uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 19:04

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştiren F-16’ların yer aldığı bir video yayımladı. Yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi” denildi.

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#Türk Hava Kuvvetleri#F-16#Selamlama Uçuşu

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