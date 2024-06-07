F-16 satışında ABD’yle el sıkışıldı

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Hürriyet, teklif mektubunun Ankara tarafından onaylanıp Washington’a iletildiği bilgisine ulaştı.

ÖNEMLİ ADIM

Dün önce ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Bürosu tarafından X platformunda, “ABD, Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır” denildi.

ABD aynı zamanda bu satışın Washington’ın Ankara ile inşa ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının örneklerinden biri olduğunu belirtti.

TESLİMAT 2028’DE

Hürriyet’in ABD’de ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, sosyal medyadaki paylaşımın F-16 satış paketinin tamamlanması sebebiyle yapıldığını söyledi. Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Hürriyet’in ulaştığı bilgileri doğrulayarak, “Türkiye, F-16’ların satın alınmasına yönelik teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Anlaşmanın ilerlediğini görmekten mutluyuz” dedi.

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İlk F-16 teslimatının 2028 yılını bulması bekleniyor. Sözleşmenin ise bu ay veya temmuz ayında imzalanması ve teslimat takvimine geçilmesi bekleniyor. Sürecin en kritik soru işareti de F-16 üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin nerede yapılacağı. Üretimin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifin ABD makamlarına iletildiği belirtiliyor.

ABD ELÇİSİ BU POZLA DUYURDU

- ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake de Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Savunma Bakanlığı’nda el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşıp, “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı” dedi. Bu hamlenin ABD’nin ve Türkiye’nin ulusal güvenliği ile NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım olduğunun altını çizen Flake, Türk Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına teşekkür etti.

EN SON MODEL

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- Dünya genelinde birçok ülkenin kullandığı F-16 savaş uçakları uzun yıllardır hava savunmada en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Savunma, eğitim ve taarruz gibi farklı amaçlarla kullanılabilen bu uçaklar çeşitli eklemeler ve güncelleştirmeler ile modernize edilebiliyor. Bu uçağın en son modellerinden biri ise Türkiye’nin ABD’den tedarik edeceği Blok 70 olarak biliniyor. Blok 70’ler; gelişmiş aviyonik sistemler, modern kokpit, yüksek itiş gücüne sahip geliştirilmiş motor, elektronik harp yeteneklerine sahip.