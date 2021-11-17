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'F-16 olmazsa seçenekler masada'

#F-16#ABD#Hulusi Akar
F-16 olmazsa seçenekler masada

Bakan Akar, F-16’lar konusunda ABD’nin tavrının olumsuz olması halinde Türkiye’nin başka alternatifleri değerlendirmek zorunda kalacağını söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yürütülen F-35 ve F-16 pazarlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün bakanlığının bütçe görüşmelerinde özetle şunları ifade etti:

“Türkiye’nin, tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen S-400 gerekçe gösterilerek, F-35 tedariki engellendi. Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021’de Ankara’da bir araya gelmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere, F-35 için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

F-16 olmazsa seçenekler masada

HEYET ABD’DE

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Bunun yanı sıra yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçakların bir kısmının modernize edilmesi için resmi talep 30 Eylül’de ABD’ye iletildi. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD’de bulunmaktadır.”

TSK’DA KİMYASAL SİLAH YOK

Akar, “TSK’da Kimyasal Silah bulunduğu” iddialarına yanıt verdi:“TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. TC’nin TSK’nın onurlu ve şeffaf şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor.” 

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#F-16#ABD#Hulusi Akar

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