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F-16 için 4’üncü buluşma

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#ABD#F-16#Washington
F-16 için 4’üncü buluşma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Türkiye-ABD arasındaki F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında görüşmeler sürüyor. Daha önce Ankara’da üç toplantı yapılırken, iki ülke teknik heyetleri dün 4’üncü toplantı için Washington’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan davet üzerine teknik heyetin ABD’ye gittiğini duyurdu.

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Geçen yıl eylül ayında Türkiye 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 79 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için ABD’ye resmi talep mektubu iletmişti. Teknik heyetlerin Washington’daki görüşmesinde, ABD Kongresi’ne sunulacak satışı planlanan F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin ayrıntılı dökümü ve mali çerçeveyi içeren teklif mektubunun gündemde olduğu bildirildi. Türk heyetin gündeminde ayrıca, 79 uçak için hangi tür motor kullanılacağı, F-16’nın gövdesinde hangi sistemlerin yer alacağı gibi teknik detaylar olduğu da aktarıldı. Diğer taraftan, F-16’ların her bir parçası için ayrı taleplerin olması gerektiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, bu talepler karşılığında ise Amerikalıların bir fiyat teklifinde bulunacağına işaret ediyor.

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AKAR: ŞARTLARA KARŞIYIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Kongresi’nin bazı üyeleri tarafından Türkiye’ye uçak satışı için öne sürülen şartlara karşı olduklarını belirtmişti. Bakan Akar, “Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil diye muhataplarımıza söyledik. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey de söylediler. Temennimiz, gelen haberlere göre, Senato’da bunun kaldırılabileceği” diye konuşmuştu.

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#ABD#F-16#Washington

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