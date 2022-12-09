F-16 ‘da somut adım bekliyoruz

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Akar, özetle şunları söyledi: “40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanması için gayret gösteriyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD’li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye’nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz.

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NATO DESTEK VERMELİ

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerle mücadele ediyor. Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetleri’mizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına

GEREKLİ KATKIYI BEKLİYORUZ.

F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir.”

FİNLANDİYA: SİZİNLEYİZ

FİNLANDİYA Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, şu mesajları verdi :

“PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya’da yapılan faaliyetlerin hâlâ devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine ifade ettim. Bilinen teröristlerin iadesi ve bununla birlikte terör iltisaklı yapıların faaliyetlerinin durdurulmasının önemli olduğunu vurguladık. Finlandiya tarafından uygulanan ihraç konusundaki tahditlerin de kaldırılmasının önemini dile getirdik. Biz herhangi bir şekilde NATO’nun açık kapı politikasına karşı değiliz ve açık kapı politikasını her zaman destekledik. Bu hususu Finlandiya konusunda da destekliyoruz. Ancak, Madrid’de imzalanan memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Beklentimiz; somut adımlar. Finlandiya tarafından memorandumu destekleyen açıklamalar yapıldı ancak sokaklarda, caddelerde gözle görülür somut adımlar bekliyoruz. Taahhütler yerine getirilir getirilmez Finlandiya’nın da NATO müttefiki olarak aramızda olmasını arzu ediyoruz. Ancak nihai kararın TBMM tarafından verileceğini hatırlatıyorum.”

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KAıKKONEN : SİZİNLE BİRLİKTEYİZ

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de, “Terörle mücadele konusunda desteğimiz sizinle. Sizinle birlikteyiz. Finlandiya, Finlandiya halkı olarak net bir şekilde her türlü terör oluşumunu reddediyor, kınıyoruz. Terörizm hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası toplumun huzur ve refahına gösterilmiş en direkt ve asimetrik tehdittir” dedi.