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‘F-16 başvurusunu Biden destekliyor’

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#F-16
‘F-16 başvurusunu Biden destekliyor’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

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Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme sonrası Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Şu anda F-16 başvurusu ile ilgili teknik verilerle ilgili engelleri aşmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin başvurusu Biden yönetimi tarafından da benim tarafımdan da destekleniyor. Türkiye’nin F-16’ları alacağını umuyorum. Senato’da iki taraflı destek var. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ben destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de birer görüşme yaptı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#F-16

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