‘F-16 başvurusunu Biden destekliyor’

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Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme sonrası Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Şu anda F-16 başvurusu ile ilgili teknik verilerle ilgili engelleri aşmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin başvurusu Biden yönetimi tarafından da benim tarafımdan da destekleniyor. Türkiye’nin F-16’ları alacağını umuyorum. Senato’da iki taraflı destek var. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ben destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de birer görüşme yaptı.