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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Ezine'de ormanlık alanda yangın: 1 hektar yandı

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Ezine'de ormanlık alanda yangın: 1 hektar yandı
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı Köyü'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisi müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülen yangında 1 hektarlık alan küle döndü.

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