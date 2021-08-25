‘Ezik şeftali’ meydan muharebesi

Ankara Keçiören’in Etlik Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Semt Pazarı’nda önceki gün 18.30 sıralarında, bir müşteri, aldığı şeftalileri ‘ezik’ diye iade etmek isteyince esnaf ile aralarında tartışma çıktı. Esnafın müşteriye küfür etmesiyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olaya belediye görevlileri ve çevredekiler müdahale etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da tartışmanın yaşandığı sırada pazar yerinde olduğu ve kavgaya müdahale ettiği öğrenildi. Taraflar sakinleştirilemedi ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Alışveriş yapan vatandaşlar da panikle pazar yerinden çıkmaya çalıştı.

PATATES FIRLATTILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, karakol polisi, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Pazar esnafı içindeki bir gurup, polis ve zabıta ekiplerine patates-soğan atmaya başladı. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaklaşık 2.5 saat süren kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edildi, 13 pazar esnafı ise gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u, haklarında ‘mukavemet’ suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılar taburcu edildi. Keçiören Belediyesi yetkilileri, “Esnafa herhangi bir yaptırım olacak mı?” sorusuna “Olay tamamen Emniyet güçlerine intikal etti, onların kontrolünde” yanıtını verdi.

‘A TAKIMI’ İDDİASI

İsmini vermek istemeyen bir pazarcı ise yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Bu esnaf terörist değil. Belediye Başkanı (Turgut Altınok) o gün pazara teftişe gelmişti. Bir genç, pazarcı arkadaşımızla şeftali nedeniyle tartışma yaşadı. Yarım saat sonra ‘A Takımı’ diye adlandırdıkları belediye çalışanları gelip çocuğu bir yere götürüp döverek komalık etti. Pazarcılar bunu görünce ‘A Takımı’ denilen guruba saldırdı.”

Pazarda yaşanan kavganın ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yıllarca pazar mafyasına karşı vatandaşlarımızın huzurlu alışverişi için elimizden geleni yaptık. Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara