Ezidi heyeti Meclis’te

Kurtulmuş, dün Başkanlık Divanı salonunda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti. Kurtulmuş, Ezidilerin taleplerinin çözümü için gösterilen çabaları önemsediğini belirterek, kendilerini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

BAŞARIYA ODAKLANDIK

Bölge ülkelerinin kültürel birliğinin sağlanması ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Meclis Başkanı, “Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım” dedi. Kurtulmuş, Şengal’de Ezidilerin yaşadığı katliamı, insanlık dışı davranışları her zaman nefretle kınadıklarını anımsattı.

EZİDİLER ÜLKESİNE SADIK

Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat da Terörsüz Türkiye sürecindeki diyalogların önemine işaret ederek, bu sürece katkı sunmak için Ezidilerin toplantılar yaptığını anlattı. Bu toplantılarda Ezidilerin kendi ülkelerine ne kadar sadık olduğunu bir kere daha gördüklerini ifade ederek, taleplerinin yer aldığı dosyayı Kurtulmuş’a verdi.