Ezgi’nin vasiyeti koronaya takıldı

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Ezgi Özarslan bu olaylar yaşanmadan çok önce aile üyelerinden, eğer kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını istemişti. Ailesi, Ezgi’nin bu vasiyetini gerçekleştirmek için organlarını bağışlama kararı aldı. Ancak nakil için birçok test yapılması gerekiyordu. Doktorlar ilk olarak koronavirüs testi yaptı. Ezgi pozitifti. Bu nedenle organları alınamadı.

‘KALBİNİN DURMASI BEKLENİYOR’

Kardeşi Hazal Zerkin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Ablamın COVID testi pozitif çıktığı için organ bağışı gerçekleşemeyecek. Hâlâ kalp atışı makineye bağlı olarak devam ediyor. Cenaze işlemlerine kalp durduktan sonra başlanacak. Sonrasında Adli Tıp Kurumu’na götürülecek” dedi.