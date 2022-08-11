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Ezgi’nin vasiyeti koronaya takıldı

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#Ezgi Özarslan#Organ#Nakil
Ezgi’nin vasiyeti koronaya takıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

İzmir’de yaşayan Ezgi Özarslan (31), hakkında uzaklaştırma kararı aldığı eşi Deniz Özarslan tarafından 28 Temmuz’da başından silahla vurulmuştu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kadının beynindeki mermi riskli olduğu için çıkartılamamıştı. Ezgi’nin 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşmişti. Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan ise hâlâ yakalanamadı.

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Ezgi Özarslan bu olaylar yaşanmadan çok önce aile üyelerinden, eğer kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını istemişti. Ailesi, Ezgi’nin bu vasiyetini gerçekleştirmek için organlarını bağışlama kararı aldı. Ancak nakil için birçok test yapılması gerekiyordu. Doktorlar ilk olarak koronavirüs testi yaptı. Ezgi pozitifti. Bu nedenle organları alınamadı.

Ezgi’nin vasiyeti koronaya takıldı

‘KALBİNİN DURMASI BEKLENİYOR’

Kardeşi Hazal Zerkin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Ablamın COVID testi pozitif çıktığı için organ bağışı gerçekleşemeyecek. Hâlâ kalp atışı makineye bağlı olarak devam ediyor. Cenaze işlemlerine kalp durduktan sonra başlanacak. Sonrasında Adli Tıp Kurumu’na götürülecek” dedi.

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#Ezgi Özarslan#Organ#Nakil

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