Ezgi'nin kardeşi o günü anlattı: Her şeyi planladı

Cezaevinden tahliye edilen Deniz Özarslan’a, Derya Kılıç’ı tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. Deniz Özarslan’ın 2015 yılında evlendiği muhasebeci eşi Ezgi Özarslan bu olayın ardından boşanma davası açtı. Deniz Özarslan kendisini tehdit etmeye başlayınca da uzaklaştırma kararı aldırdı. Deniz Özarslan 28 Temmuz’da işyerine gittiği Ezgi Özarslan’ı başından vurarak kayıplara karıştı.

‘ŞİDDET HEP VARDI’

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ezgi Özarslan’ın kardeşi Hazal Zerkin o günü şöyle anlattı: “Bu evlilikte şiddet hep vardı. Ablam tehditleri nedeniyle ondan ayrılamıyordu. Ablam olay günü işe gitti. Deniz ablamı aramış ve ‘Bir saat sonra başına gelecekleri sen düşün’ demiş. Ablam da beni aradı. ‘Bugün kendine dikkat et. Sağına, soluna, arkana bakarak eve git’ dedi. Polis bize görüntüyü izletti. Kameraya göre her şey 25 saniyede olup bitiyor. Planlayarak oldu her şey. Bir kavga üzerine olmadı. Deniz elinde silahla elini kolunu sallayarak geldi, kenarda durdu kameraya görünmemeye çalıştı, ablamı vurdu ve kaçtı.

‘İKİ ELİM YAKASINDA’

Mermi hâlâ ablamın beyninde. Yerinden çıkarılmasının çok riskli olduğunu söyledi doktorlar. Ablamın tıbben beyin ölümü gerçekleşmedi. Beyin hasar almış. Durumu da kritik. En ağır cezayı alması için elimden gelen her şeyi yapacağım ama hapishane ödül böyle insanlara. Ablam yaşasın ya da yaşamasın benim iki elim onun iki yakasında olacak, sadece ablam için değil tüm şiddet gören, katledilen kadınlar için.”