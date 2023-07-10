Ezgi’nin dramı

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İzmir Konak’ta Deniz Özarslan (36), geçen yıl 28 Temmuz’da, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın (31) başına çalıştığı işyerinde tabancayla ateş edip kaçtı. Bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Daha sonra kaçan Deniz Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen yakalanamadı. Ezgi Özarslan’ın eşi Deniz Özarslan’a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran’da sonuçlandı.

Ziynet Zerkin

‘KATİLİNİN SOYADIYLA YATMAYACAK’

Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan’dan boşandı. Duruma tepki gösteren Ezgi’nin annesi Ziynet Zerkin, “Kızım artık mezarında o katilin soyadıyla yatmayacak. Çok öfkeliyim, çok üzgünüm, çok kırgınım. Bir yıla yakın oldu. Çok sayıda kaydı var. Hâlâ nasıl yakalanamıyor aklım almıyor. 1 yıl geçti mahkeme başlamıyor” ifadelerini kullandı.