×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ezgi’nin dramı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Boşanma
Ezgi’nin dramı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Katil eşinden, öldükten 10 ay sonra boşanabildi.

Haberin Devamı

İzmir Konak’ta Deniz Özarslan (36), geçen yıl 28 Temmuz’da, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın (31) başına çalıştığı işyerinde tabancayla ateş edip kaçtı. Bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Daha sonra kaçan Deniz Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen yakalanamadı. Ezgi Özarslan’ın eşi Deniz Özarslan’a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran’da sonuçlandı.

Ezgi’nin dramı

Ziynet Zerkin

‘KATİLİNİN SOYADIYLA YATMAYACAK’

Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan’dan boşandı. Duruma tepki gösteren Ezgi’nin annesi Ziynet Zerkin, “Kızım artık mezarında o katilin soyadıyla yatmayacak. Çok öfkeliyim, çok üzgünüm, çok kırgınım. Bir yıla yakın oldu. Çok sayıda kaydı var. Hâlâ nasıl yakalanamıyor aklım almıyor. 1 yıl geçti mahkeme başlamıyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık