Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ezgi'nin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Özarslan#Deniz Özarslan#Cinayet
Ezginin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 15:42

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına astı.

Haberin Devamı

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özarslan, memleketi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

Ezginin cinayet şüphelisinin bulunması için ilan bastırdılar



Deniz Özarslan'ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de bir an önce bulunması amacıyla ilanlar bastırdı. Şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazıldı.

Acılı aile de Deniz Özarslan'ı görenlerin durumu polise bildirmesi talebinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Özarslan#Deniz Özarslan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA