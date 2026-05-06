Ezgi’nin 4 yıllık ‘ölüm nöbeti’

KAMU görevlisi 2 çocuk annesi Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.’den 25 Kasım 2022’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ezgi Ö. boşandıktan sonra eski eşinin kendisini sokak ortasında darp ettiği ve çocuklarına ilişkin ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla şikâyette bulundu. Ezgi Ö., boşandıktan 15 gün sonra çocuklarını da alarak Bursa’dan Ankara’ya taşındı, kendisi ve çocukları hakkında gizlilik kararı aldırdı. Ancak Mehmet Yılmaz B. adreslerini tespit ederek Ezgi Ö.’nün arkasından Ankara’ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü. Mehmet Yılmaz B. hakkında 2023 yılının Nisan ayında ilk kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, tehdit suçundan da dava açıldı.

İHLAL ÜSTÜNE İHLAL

2023 yılının Temmuz ayında Mehmet Yılmaz B. elektronik kelepçe tedbirine rağmen Ezgi Ö.’nün kapısına geldi. Mehmet Yılmaz B. gözaltına alınıp tutuklandı ve 6 ay tutuklu kaldı ancak düzenlenen sağlık raporu ile serbest bırakıldı. Mehmet Yılmaz B., bu süreçte birçok kez uzaklaştırma kararını ihlal edip elektronik kelepçeyi kırdı. Mehmet Yılmaz B. son olarak 28 Nisan’da elektronik kelepçesini kırdı. Ezgi Ö. de elektronik kelepçe izleme merkezi tarafından uyarıldı.

ŞİKÂYET ÜSTÜNE ŞİKÂYET

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaşadığı mağduriyet nedeniyle 30 Nisan’da tekrar suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.’nin 5 kez elektronik kelepçeyi kırdığını, 30’a yakın kez elektronik kelepçe tedbirini ihlal ettiğini, 28 Nisan’da 6’ncı kez elektronik kelepçesini kırdığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Ezgi Ö., 2022 yılında çocukların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğradığını, şehir değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, kendisi ve çocukları için etkin koruma tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını istedi. Ezgi Ö., elektronik kelepçe ihlalleri, tehditler ve koruma kararı ihlalleri nedeniyle Mehmet Yılmaz B.’nin tutuklanmasını talep etti. Mehmet Yılmaz B., pazar günü akşam saatlerinde yakalanarak elektronik kelepçesi tekrar takıldı.

Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B. ile 2011 yılında evlendiklerini ve boşanmalarının çok sancılı geçtiğini belirterek, “Ölmemek için boşanayım dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde, sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım. Ölmek üzereydim. Şans eseri kurtuldum. Tek şartım velayetti. Karşı taraf beni maddi olarak mağdur etmek için protokol düzenledi. 25 Kasım 2022'de boşanmam gerçekleşti. Ama o tarihten itibaren asla durmadı. Önce sokak ortasında darp etti, arabaya bindirmeye çalıştı. Vatandaşlar sayesinde kurtuldum. 7 Aralık 2022'de küçük oğlumu öldürmekle tehdit etti. ‘Ahtım olsun en sevdiğini alacağım. Yapma diye yalvaracaksın. Önce ondan başlayacağım’ demişti. Şehir değiştirdim, gizlilik kararına rağmen Ankara’daki adresimi öğrendi. Temmuz 2023'te evim basıldı. Elektronik kelepçeye rağmen kapıma geldi. Kelepçe merkezindeki arkadaşların, jandarma görevlilerinin hızlı reaksiyonu sayesinde kurtuldum. Bir süre tutuklu yargılandı ancak düzenlenen sağlık raporuyla serbest bırakıldı. Rapora defalarca kez itiraz ettim. Bu rapor onu güçlendirdi. ‘Nasıl olsa ceza almıyorum’ diyerek, tehdit ve hakaretlerine devam etti” dedi.

‘ELEKTRONİK KELEPÇE YETERSİZ’

Mehmet Yılmaz B.’nin elektronik kelepçe ihlallerine değinen Ezgi Ö., “En son 28 Nisan'da kırdı. 6 gün hapis yaşadım. Elektronik kelepçe tedbiri yetersiz. Bütün bu süreçleri yaşarken tehditler ve kelepçe kırmalar bir türlü tükenmedi. Şu an yaşıyorsam canımı Bağlıca Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na borçluyum. Çünkü bir özel koruma gibi her kelepçe kırıldığında yanımda oldular. Çok hızlı aksiyon aldılar ve bir şekilde beni korudular. Yine Mayıs 2025'te elektronik kelepçesini kırdı ve elektronik kelepçe merkezindeki bir personelin inanılmaz bir mücadelesi sayesinde ben o gün hayatta kaldım. Mahkemelere defalarca suç duyurusu dilekçeleri verdim. Adli Tıp Kurumu’ndan da ‘Bu adamın akıl sağlığı yerinde, ceza verebilirsiniz’ raporu çıktı. Kelepçe kırıldığında çocuklarım okula gidemiyor, ben işe gidemiyorum. Amirlerim de ‘İşe gelme, kendini güvene al’ diye destek oluyorlar ama bu böyle çözülecek bir mesele değil. Ben ve çocuklarım hiçbir şeyin bedelini ödemek zorunda değiliz. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Kelepçeyi kırdığı bir gün de üzerinde ruhsatsız silah yakaladılar. Adalet Bakanlığı’na yalvarıyorum bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı. Bu adam, bu kadar eziyeti yapıp, bu kadar tehdit edip, bu kadar kelepçe kırıp, bu kadar ihlali yapıp elini kolunu sallayarak ortada gezmesin” diye konuştu.

ÇOCUK ANNESİNE SİPER OLDU

Mehmet Yılmaz B.’nin, 2022 yılında boşanma aşamasındayken evine girdiği Ezgi Ö.’ye çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yere düşen bıçağını alan Mehmet Yılmaz B.’nin Ezgi Ö.’ye saldırdığı, bu sırada 10 yaşında olan büyük çocuklarının panik içinde annesini korumaya çalıştığı görüldü. Mehmet Yılmaz B., Ezgi Ö.’ye önceki yıllarda gönderdiği mesajlarda da “Saplantı oldun bende. Hapis asla, ölürüm de girmem. İstersen mahkemeye sunabilirsin, yüzünü cehenneme çeviririm’ tehditlerinde bulundu.