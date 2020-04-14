Ezgi İsminin Anlamı Nedir? Ezgi Ne Demek?

Ezgi Türkçe kökenli bir isimdir. Aynı zamanda Türkçede çok beğenilen ve yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir. Türkçe içerisindeki anlamına bakıldığında ise ‘belli bir kurala göre oluşturulmuş olan, kulakta haz uyandıran ses dizisi’ şeklinde yer aldığı görülüyor.

Ezgi Ne Demek?

Ezgi Türkçede yer alan ve kız çocukları için en popüler, ilgi çeken isimlerden biridir. Bu ismi farklı anlamları üzerinden ifade etmek mümkündür.

- Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta hoş bir tını uyandıran ses dizisi,

- Nağme,

- Beste,

- Makamla söylenen manzum söz,

Böylesi birbirinden farklı ve özel anlamları ile beraber kız çocuğu için kullanabileceğiniz en güzel Türkçe isimler arasında yer almaktadır. Genelde Ezgi adı tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak siz tercih ettiğiniz ve uyumlu olduğunu gördüğünüz farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz.

Ezgi isim olarak karakteristik özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden ve aynı zamanda kırılgan kişi olarak öne çıkar. Ayrıca telaffuzu ve okunuşu kapsamında da kulağa hoş gelen bir isimdir. Ezgi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.