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Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi hayatını kaybetmişti... Bilirkişi heyetine suç duyurusu

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#KAHRAMANMARAŞ#Ezgi Apartmanı#Bilirkişi Heyeti
Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi hayatını kaybetmişti... Bilirkişi heyetine suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 07:00

KAHRAMANMARAŞ’ta zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 2’si tutuklu, 2’si firari 5 sanığın yargılandığı Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Prof. Dr. Barış Sayın, Doç. Dr. Cihan Öser ve Hakkı Ekşi hazırladıkları raporu, mahkemeye gönderdi.

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‘Kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında etkisi yoktur’ şeklinde hazırlanan ve 31 Temmuz’da dosyaya giren raporda tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş (82) ile 12 yıl önce yaşamını yitiren statik proje müellifi inşaat yüksek mühendisi Kemal Türkarslan ‘asli kusurlu‘ gösterilirken, diğer 4 sanığa kusur atfedilmedi. Raporda, fenni mesul Mehmet Tekin (60) ile kolon kestikleri öne sürülen pastane işletmecileri firari sanıklar Sami Kervancıoğlu (58), Mustafa Pekel (48) ve iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’ya (52) da herhangi bir kusur atfedilmedi.

Rapor, Ezgi Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti. Bilirkişi heyetinin, dilekçe vererek 19 deprem dosyasından çekildiği ortaya çıktı.

‘RAPOR DELİLLERLE ÖRTÜŞMÜYOR’

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Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı rapor ile son bilirkişi raporu arasında çok fark olduğunu söyleyen Ezgi Apartmanı avukatlarından Rezan Epözdemir, “Bu bilirkişiler hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan savcılık şikâyeti yaptık. Aynı zamanda Bilirkişi Bölge Kurulu’na başvuru yaptık. Disiplin soruşturması başlamasını talep ettik. Bilirkişilikten ihracına kadar geçen disiplin yaptırımlarının uygulanmasını talep ettik” dedi.  

 

 

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#KAHRAMANMARAŞ#Ezgi Apartmanı#Bilirkişi Heyeti

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