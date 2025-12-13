Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi hakkında suç duyurusu

Haberin Devamı

YENİ RAPOR İSTENDİ

Müşteki avukatları, Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü, Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, Doç. Dr. Mehmet Uzun, Doç. Dr. Akif Delikan ile araştırma görevlisi Mehmet Akif Arslan’dan oluşan bilirkişi heyetinin, Çöğürcü’nün kalp krizi geçirmesini gerekçe göstererek bilirkişilikten çekilmesi nedeniyle heyet hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti, pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tutukluluk halinin devamına, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden oldukları için bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu. Heyet, binanın yıkılmasıyla ilgili yeni bir rapor alınması için dosyanın yeni bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 24 Nisan 2026’ya erteledi.