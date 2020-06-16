Ezel ne demek? Ezel nedir? Ezel TDK kelime anlamı

TDK üzerinden bakıldığı zaman Ezel kelimesi, ‘başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.’ şeklinde anlatılmaktadır. Herhangi bir zaman kavramını teşkil etmeyen ve başı ya da sonu olmayan bir anlatım üzerinden değerlendirilmektedir.

Ezel Ne Demek?

Ezel hem kelime olarak hem de bir isim şeklinde değerlendirilen sözcüklerden biridir. Bu doğrultuda Türkçe karşılık olarak, ‘başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik’ olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak da günümüzde oldukça fazla kullanılan bir isimdir. Ezel kelimesinin anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanmak gerekirse;

‘’Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.’’ M. A. Ersoy

Bu doğrultuda şiir içerisinde de dile getirildiği gibi zamanı teşkil etmeyecek biçimde her daim özgür olduğunu anlatmaktadır.

Ezel Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Ezel sözcüğü, ülke çapında oldukça önemli bir kelimedir. TDK açısından anlamı ise, ‘öncesizlik, başlangıcı belli olmayan zaman dilimi’ olarak ele alınmaktadır. Özellikle mecazi anlamı ile beraber bir yerde özgürlüğü temsil ettiğini söylemek gerekir. Bu doğrultuda tek başına veya cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde ezel kelimesini kullanabilirsiniz.