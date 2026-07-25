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Ezel Akay: Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz

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#Ezel Akay#Uyuşturucu#Gözaltı
Ezel Akay: Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 22:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada basına yansıyan haberlerde söz konusu adreslerden "Ezel Akay’ın evi" olarak bahsedilmesine tepki göstererek, "Dostlar, bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!" dedi.

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, 23 Temmuz’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Arama yapılan adreste 22 kök kenevir bitkisi, bin 144 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemelerin bulunduğu ileri sürülmüştü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

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#Ezel Akay#Uyuşturucu#Gözaltı

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