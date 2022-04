Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

BÖBREKLERİN İŞLEVİ NEDİR?Böbrekler karnımızın arkasında, göğüs kafesimizin hemen altında, omurgamızın her iki tarafında, sırta yakın bir şekilde bulunan fasulyeye benzeyen organımızdır. Sıklıkla bir süzgeç veya atık temizleme sistemi olarak bilinirler ancak bu tanımlar böbrekler için yeterli değildir. Vücudunuz, her şeyin yani sıvıların ve kimyasalların hassas bir dengede olması gereken bir ortam. Bu denge için böbrekler yükün çoğunu üstleniyor. Vücudunuzdaki kan, her gün böbreklerden geçer. Yedikleriniz, içtikleriniz bulunduğunuz ortamdaki sıcaklık, ne kadar egzersiz yaptığınız gibi durumlar vücudunuzda gerçekleşen tüm olayları etkiler. Böbreklerimizin en önemli görevlerinden biri ağız yoluyla aldığımız gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı ve atık maddeleri idrar yoluyla süzerek dışarı atmaktır.İhtiyaç duyulmayan maddeler böbrekten çıkarak onları idrar şeklinde dışarıya attığımız idrar torbasına gider.