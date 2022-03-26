'Ezberlemeyen koltuğu bıraksın'

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da genel başkan yardımcıları, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, 81 il başkanı, 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla CHP’nin en geniş katılımlı toplantılarından biri olan ‘Büyük Örgüt Buluşması’nda konuştu.

‘GÖNLÜMÜZÜN ADAYI SİZSİNİZ’

Toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, “Sayın Genel Başkanım bizim gönlümüzün adayı sizsiniz” sözleri üzerine salondaki partililerin tümü ayağa kalkarak, uzun süre alkışladı ve ‘Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu, düşük oy alınan mahallelerin daha çok ziyaret edilmesi; il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının her ay en az bir kez toplantı yapmaları, özellikle gençlerin ve kadınların partide daha etkili olmasının sağlanması gibi konularda uyarılar yaptı.

Haberin Devamı

‘DAHA ÇOK SİZİN DİNLEMENİZ GEREK’

Kılıçdaroğlu, “İktidar sahiplerinin beni dinlediğinden, daha çok sizin dinlemeniz gerekiyor. O açıklamaları geniş kitlelere sizler ulaştıracaksınız. Kadınlar evlere girecek anlatacaklar. Eğer çok büyük sorunlar varsa bunları dillendireceksiniz. Dolayısıyla sorunu yaşayan kişi bir süre sonra sorunun çözüm adresi olarak CHP’yi görecek, sorunu yaşayan kişinin yanında olacağız” dedi.

‘MASA BAŞINDA OTURMAYACAKSINIZ’

Partililere ‘Masa başında oturmayacaksınız’ talimatı da veren Kılıçdaroğlu, “Yeni binalar alıyoruz, içi çok güzel. İlk söylediğim şey, ‘İçi bu kadar güzel diye dışarı çıkmamazlık etmezsiniz. Dışarı çıkacaksınız. İçeride de oturun, gayet güzel ama bizim yerimiz sokaklardır. Yoksa masa, koltuk güzel, iki tane fotoğraf koyduk mu internete o ne kadar güzel. Yok, her birimizin alın teri dökmesi lazım” diye konuştu.

‘ÇALIŞMAYAN KÖŞEYE ÇEKİLSİN’

Bilgiye dayalı çalışma isteyen Kılıçdaroğlu, “Ama ben şunu gayet iyi biliyorum, bu bilgiler olduğu halde yararlanmayan ve yararlanmak istemeyen arkadaşlar var. Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin, ona saygı duyarız.” m DHA

Haberin Devamı

KİTAPÇIK HAZIRLADIK ÇÖZÜM ORADA

“Sorunumuz, çözümlerimizi anlatmıyoruz, bazen hiç bilmiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ben o konuda en az 50 kez konuşmuşum, haberimiz yok. Kitapçık hazırladık orada çözümlerimiz de var. Kimse kusura bakmasın, partiye üye, yönetici pozisyonundaki herkes çözümlerimizi ezberleyecek. Bu işin ortası yok, ezberleyecek. Efendim ‘Ben ezberleyemiyorum, kapasitem yok’. Makamı bırakacaksın, oraya işini bilen ezberleyen biri gelip oturacak.”

'ÇİFTÇİYE İKİ YIL FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİ'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası ve Ziraat Odası’nın düzenlediği Domates İhtisas Fuarı’nın (DomatExpo) açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu’na genel başkan yardımcıları, CHP ve İYİ Parti’nin Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, diğer ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli eşlik etti.





Açılışta yaptığı konuşmada, çiftçinin yüzünün gülmesi durumunda herkesin yüzünün de güleceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, tarımın artık stratejik bir sektör olduğunu kaydetti. Kılıçaroğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülkeden yaklaşık 80 milyon dolar alacağı bulunduğunu belirttiği ihracatçılar ve üreticilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, özetle şu önerileri sıraladı: “İktidarın devreye girmesi, üreticinin hakkını, hukukunu koruması lazım. Kim, hangi ülkeye ihraç etmişseniz, o ülkenin siyasi otoriteleriyle oturup bu sorunu çözmek zorundasınız. Ziraat Bankası veya bütün bankaların devreye girerek üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması lazım. Karnınızı kim doyuracak, çiftçiye önem vermek lazım.”