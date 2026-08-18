Eyyüp Kadir İnan’dan Netanyahu ve Yunanistan’a sert mesaj: İsrail’e yaslanıp Ege’de kendinize alan açmaya kalkmayın

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İzmir’in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Finali, binlerce gencin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Necmeddin Bilal Erdoğan ile birlikte milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda gençlere seslenen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuşmasının önemli bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ve dünya siyasetine yön veren mücadelesine ayırdı.

“BAZI SÖZLERİ BİZ SÖYLEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel adaletsizlikler karşısında yıllardır ortaya koyduğu tavrı hatırlatan İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Ünlü bir düşünür der ki; "Gökkubbe altında her şey söylenmiştir, söylenmemiş tek bir kelime yoktur." Bazı sözleri biz söyledik. Tarihin akışını değiştiren o sözleri liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi.”



İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One Minute”, “Dünya 5’ten büyüktür”, “Daha adil bir dünya mümkün”, “Özgür Filistin, Özgür Gazze” çıkışlarını anımsatarak, Erdoğan’ın dünyanın sustuğu dönemlerde mazlumların sesi olduğunu söyledi.



Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına da değinen İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya zincirlerini kıracak” sözünü hatırlattı. Netanyahu’ya yönelik “Bunun hesabını biz soracağız” çıkışını da anımsatan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusundaki duruşuna dikkat çekti.



İnan, “25 yılda bu ülkenin gençliğinin önündeki tüm duvarları yıkan liderimiz, Gazzeli gençlerin de esaretini paramparça eden lider olacaktır”dedi.

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“Kardeşlerim! Ünlü bir düşünür der ki; "Gökkubbe altında her şey söylenmiştir, söylenmemiş tek bir kelime yoktur."



Ama biz diyoruz ki; Hayır! Bazı sözleri biz söyledik!



Tarihin akışını değiştiren o sözleri liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi!



O, dünyanın sustuğu, vicdanların kör olduğu o karanlık anlarda çıktı ve küresel sömürü düzenine adeta meydan okudu! Zalimlerin yüzüne baka baka "One Mınute!" dedi!



O kibirli güçlerin yüzüne karşı, Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Dünya 5'ten Büyüktür!" dedi!



Sadece itiraz etmedi, bütün insanlığa bir umut ışığı yakarak "Daha Adil Bir Dünya Mümkün!" dedi!



Bütün dünya sağır taklidi yaparken o, Batı'nın ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurarak "Özgür Filistin, Özgür Gazze!" dedi!



"Ayasofya zincirlerini kıracak!" dedi ve o zincirleri paramparça etti!



Ve tüm dünyanın gözü önünde, Netanyahu denilen o soykırımcıya; "Bunun hesabını biz soracağız!" dedi!



Ve göreceksiniz; 25 yılda bu ülkenin gençliğinin önündeki tüm duvarları yıkan liderimiz, Gazzeli gençlerin de* esaretini paramparça eden lider olacaktır!”

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NETANYAHU’YA EFES’TEN SESLENDİ

Konuşmasının en sert bölümünü Gazze’de yaşananlara ayıran İnan, Efes’in binlerce yıllık tarihinin içerisinden Netanyahu’ya seslendi.

İnan, “Gazze’de bebeklerin üzerine bomba yağdırarak tarihin hükmünden kaçamazsın. O balon gücün geçicidir ama zulmün insanlığın alnına kapkara bir leke olarak kazınmıştır. Gazze’nin çocuklarının ahı yerde kalmayacak. Gazze özgür olacak, Filistin özgür olacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk’un farklı inançların ibadet mekânlarını barındırdığına işaret eden İnan, Meryem Ana Evi ve Şirince’deki kiliselerin yıllardır huzur içerisinde ziyaret edildiğini hatırlatarak İsrail’in Gazze’de camileri, kiliseleri ve sivillerin sığındığı alanları hedef almasına tepki gösterdi.

Yunanistan’a dikkat çeken uyarı: “İsrail’e güvenerek plan yapmayın”

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İnan’ın konuşmasında en dikkat çeken mesajlardan biri de Yunanistan’a yönelik oldu.



İsrail’in bölgedeki politikaları üzerinden başka ülkelerin hesap yapmaması gerektiğini belirten İnan, şöyle konuştu:



“Tüm dünyaya sesleniyoruz: Hiç kimse İsrail’in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan’ı da uyarıyoruz. İsrail’e yaslanıp Ege’de, Akdeniz’de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur.”



İnan’ın Efes’ten verdiği bu mesaj, konuşmanın en güçlü dış politika çıkışlarından biri oldu.

SELÇUK’TAN İKİ ÖNEMLİ UYARI



İnan, konuşmasında millî birlik ve kültürel kimlik konusunda da iki ayrı başlıkta uyarılarda bulundu.



Selçuk’ta inanç istismarı üzerinden ve para karşılığında yürütüldüğünü ifade ettiği misyonerlik faaliyetlerine tepki gösteren İnan, Türkiye’nin farklı inançların özgürce yaşandığı bir ülke olduğunu ancak bu hoşgörünün istismar edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.



İnan, “Bizim hoşgörümüz asaletimizdendir; ancak bunu zaaf sananlara asla geçit vermeyiz” dedi.



İkinci uyarısını ise Ege Bölgesi’ndeki mekânlara, işletmelere ve yerel ürünlere Antik Yunan isimlerinin verilmesi üzerinden yapan İnan, Selçuk isminin taşıdığı tarihî anlamı hatırlattı.



İnan, esnaf ve girişimcilere seslenerek, “Gelin; dükkânlarımıza, ürünlerimize, markalarımıza kendi özümüzden, güzel Türkçemizden, kendi tarihimizden isimler verelim. Ecdadımızın emaneti olan bu toprağın ruhuna, dilimize ve kimliğimize hep birlikte sımsıkı sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

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BİLAL ERDOĞAN’A GENÇLER ADINA TEŞEKKÜR



TÜGVA’nın gençlik çalışmalarına da geniş yer ayıran İnan, Necmeddin Bilal Erdoğan’ın Türkiye’de sivil toplumun ve gençlik çalışmalarının gelişmesindeki rolüne vurgu yaptı.



İnan, Bilal Erdoğan için, “Vaktini ve yüreğini bu ülkenin gençliğine vakfeden Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a gençlerimiz ve geleceğimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Konuşmasını gençlere yönelttiği sorularla tamamlayan İnan, “Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda, Türkiye Yüzyılı hedefine omuz omuza yürümeye var mıyız?” diyerek meydandaki gençlere seslendi.