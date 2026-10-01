Eyyüp Kadir İnan'dan Meclis'i terk eden Özgür Özel'e sert çıkış: Millet nezdinde hükmü kalmamıştır

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına ilişkin açıklamasında Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. İnan, Meclis açılışını terk edenlerin millet iradesine sırtını döndüğünü belirterek, “Yeni yasama yılı boyunca söyleyecekleri hiçbir sözün de millet nezdinde hükmü kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında TBMM Genel Kurulunun şahsi siyasi gösterilere sahne yapılacak bir yer olmadığını vurguladı.

Özgür Özel’in tutumunu eleştiren İnan, şunları kaydetti:

“TBMM Genel Kurulu, Özgür Özel’in siyasi vizyonsuzluğunu ve şahsi şovlarını sergileyeceği bir sahne değildir. Orası millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis’tir.”

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“BU YÜCE ÇATI, KURULTAY SALONLARINA BENZEMEZ”

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Kurultay süreçlerine yönelik şaibe eleştirisini de dile getiren İnan, Özel’in yabancı devlet başkanları karşısındaki tutumuyla Meclisteki tavrını karşılaştırarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu yüce çatı, oy ve delege iradesinin şaibeli yollarla dizayn edildiği kurultay salonlarına benzemez. Yabancı devlet başkanlarından bir selam veya randevu alabilmek uğruna el pençe divan duranların, TBMM’nin ağırlığını taşıyamaması şaşırtıcı değildir.”

“MİLLET NEZDİNDE HÜKMÜ KALMAMIŞTIR”

Meclis açılışını terk edenlere yönelik eleştirilerini sürdüren İnan, bu tutumun millet iradesine sırt dönmek anlamına geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Meclis açılışını terk ederek milletin iradesine sırtını dönenlerin, yeni yasama yılı boyunca söyleyecekleri hiçbir sözün de millet nezdinde hükmü kalmamıştır.”