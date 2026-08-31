Eyyüp Kadir İnan: Siz yeter ki üretin, engelleri biz aşarız

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İzmir–2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu, Güzelbahçe’de bulunan Yalı Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yeni sezonun balıkçılara, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya İzmir’e gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür eden İnan, sezonun ilk ağlarının İzmir’den denize indirilmesinin taşıdığı öneme dikkati çekti.

İnan, “Bereketin kalbi, Efe’nin ve denizin memleketi güzel İzmir’imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sezonun ilk ağlarını denize indireceğimiz, sulara hep bir ağızdan ‘Vira’ diyeceğimiz bu büyük günün işaret fişeğini İzmir’imizden yaktığınız için tüm hemşehrilerim, reislerim ve üreticilerimiz adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“TARIM VE GIDA ÜRETİMİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR”

İzmir’in sanayisi, tarımı ve denizleriyle büyük bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirten İnan, sanayi yatırımları sürerken tarımın ve su ürünleri sektörünün ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

İnan, şunları kaydetti:

“İzmir yerinde duramayan, kabına sığmayan bir şehir. Sanayicimizin büyüme isteği, yeni yatırımlar yapma arzusu elbette başımızın tacı. Bacalar tütecek, çarklar dönecek, sanayimiz gelişecek. Ancak sanayimize ne kadar önem veriyorsak, tarımı ve denizlerimizi de asla ihmal etmemek, bu alanlara da en az o kadar eğilmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Tarım ve gıda üretimi bizim her zaman en büyük önceliğimizdir.”

İzmir’in sahip olduğu doğal zenginliğe işaret eden İnan, “Şöyle bir denize dönün yüzünüzü; Mavi Vatanımızdan gümüş gibi balık fışkırıyor. Karaya dönün; yılda üç defa hasat veren, dünyanın gıpta ettiği mucizevi bir toprağımız var. Dünyanın bir lokma sağlıklı gıdaya hasret kaldığı bu devirde, biz bu bereketi, bu ilahi nimeti önceliğimiz yapmaktan başka bir yol düşünebilir miyiz?” diye konuştu.

“BU SADECE BİR MESLEK DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR”

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Tecrübeli çiftçi ve balıkçılara, bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara aktarmaları çağrısında bulunan İnan, tarımın ve balıkçılığın devamlılığının milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İnan, “Yılların acısıyla, tatlısıyla, denizin tuzuyla yoğurduğunuz o eşsiz tecrübeyi kendinize saklamayın. Evlatlarımızın elinden tutun; onlara rüzgârı okumayı, toprağın huyunu suyunu öğretin. Bu denizlere, bu topraklara bizim evlatlarımız sahip çıksın. Bu sadece bir meslek meselesi değil; memleket meselesidir, boynumuzun borcu, milli bir görevdir” ifadelerini kullandı.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA TARİHİ EŞİK

Türkiye’nin su ürünleri sektöründe önemli bir başarıya ulaştığını belirten İnan, 2026 yılının ilk altı ayında su ürünleri ihracatının Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştığını söyledi.

İzmir Su Ürünleri Hali’nin de 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduğunu dile getiren İnan, bu başarıda balıkçıların emeğinin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

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“Sizler bu sevdayla üretirken, arkanızda dağ gibi bir devletiniz var. Daha 2026’nın ilk altı ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa, bu sizlerin o uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin eseridir.”

BAKAN YUMAKLI’YA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM TEŞEKKÜRÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın tarım ve balıkçılık sektörlerine verdiği desteğin önemine değinen İnan, “Sahayı yakından tanıyan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın destekleri bizler için son derece kıymetli. Kendisinin bürokrasiden ziyade çözüme odaklanan, işleri hızlandıran pratik yaklaşımı, İzmirli balıkçılarımız ve çiftçilerimiz için önemli bir kolaylıktır” dedi.

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“O SOĞUK DUVARLARI YIKMAK BİZİM İŞİMİZDİR”

Balıkçıların ve çiftçilerin karşılaşabileceği bürokratik engellerin aşılması için tüm kurumlarla birlikte yanlarında olduklarını vurgulayan İnan, üreticilere şu sözlerle seslendi:

“Olur ya; denizde kısmetinizi ararken, tarlada iz yaparken karşınıza soğuk bir duvar çıkar. Bir evrak, bir kural işinizi yokuşa sürmeye kalkar. Hiç dert etmeyin, canınızı sıkmayın. Sayın Valimizle, kıymetli milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, ticaret odası başkanımızla birlikte bizler tam kadro buradayız, daima sizin yanınızdayız.”

İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O duvarları yıkmak, sizin yolunuzu açmak bizim işimizdir. Bizim felsefemiz şudur: Siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin. Siz yeter ki denizin hakkını vererek, toprağın kadrini bilerek, sürdürülebilirlik kurallarına uyarak o bereketi yarınlara da taşıyın. Engelleri biz aşarız.”

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“AĞLARINIZ DOLU, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN”

Yeni av sezonunda balıkçılara bereketli kazançlar dileyen İnan, üretimin artmasının vatandaşların uygun fiyatlarla balığa ulaşmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

İnan, “Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını, livarlarınızın dolup taşmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin kazancı bol ve bereketli olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara bol bol balık yiyecektir” dedi.

Yeni balıkçılık sezonunun Ege’ye ve Türkiye’ye bereket getirmesini dileyen İnan, konuşmasını, “Rüzgârınız kolayınıza, pruvanız neta olsun. Vira Bismillah!” sözleriyle tamamladı.