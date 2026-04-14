Eyyüp Kadir İnan: İzmir’in sabrı taştı, bu son CHP dönemi olacak

İzmir halkının artık susmayacağını belirten İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir! Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır.

"İZMİR'İN SİZE İNANCI KALMADI"

CHP yönetimini “liyakatsizlik” ile suçlayan İnan, İzmir’deki mevcut belediye yönetiminin başarısız olduğunu belirterek, “İş bilmez liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı!” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştiren İnan, “O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız. Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı! Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü. Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı.” ifadelerini kullandı.

İnan, yerel yönetimin vatandaşla bağının koptuğunu savunarak, “O kibirli tavırlarınızı ve vatandaştan kopuk siyasi hezeyanlarınızı bir kenara bırakın, haddinizi bilerek oturun! Siz gerçekleri duydukça panikliyorsunuz; ama ne yaparsanız yapın, ben İzmir’in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağım. Millete tepeden bakan, İzmir'in o özgür ve demokrat ruhunu hiç anlamayan o sentetik siyasetçilerinize yalakalık yapmaya devam edin. Ama kurduğunuz o ucuz kumpaslar ve güvendiğiniz o sırça köşkler, demokrat İzmir'in iradesiyle başınıza yıkılacak. İşi ehline vermeyen bu halinizle siz sadece İzmir'in yüz karası değil, tarihe geçmiş bir siyaset maskarası oldunuz! İçine düştüğünüz bu çaresizlikten ve siyasi iflastan sizi hiçbir şey kurtaramaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında İzmir’in tarihi ve siyasi mirasına da vurgu yapan İnan, “Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır! Değerli İzmirli Hemşehrilerim; Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır! Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile; Gazi Mustafa Kemal'in, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır!” ifadelerini kullandı.

İzmir’in “sahipsiz olmadığını” belirten İnan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İzmir; sahtekârlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır. Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız. Biz haklıyız! Biz kazanacağız, Demokrat İzmir kazanacak!