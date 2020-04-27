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Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Eyyam Ne Demek? Eyyam Nedir? Eyyam Tdk Kelime Anlamı

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Eyyam Ne Demek? Eyyam Nedir? Eyyam Tdk Kelime Anlamı
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Eyyam farklı yerlerde pek çok kişinin karşısına çıkan ama anlamı tam olarak bilinmeyen sözcüklerden biridir. Özellikle yazılı kaynaklarda ya da televizyonda karşılaşılan bir kelimedir. Peki, eyyam ne demek? Eyyam nedir? Eyyam TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Eyyam Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçede çok uzun yıllardır bulunan ancak halk arasında çok fazla kullanılmayan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında eyyam kelimesinin anlamı ‘eskimiş günler’ şeklinde yer almaktadır.

 Eyyam Ne Demek?

 Eyyam kelimesinin sözlük anlamı ‘eski günler’ ya da ‘isim’ şeklinde geçmektedir. Genel olarak bu her iki anlam üzerinden de anlatmak mümkün. Türkçede gündelik yaşam içerisinde çok kullanılan bir kelime değildir. Ancak yine de günümüzde hala değerlendirilen ve kulağa gelen sözcükler arasında yer alıyor. Tek başına kullanılabileceği gibi cümle içerisinde de rahatlıkla değerlendirmek mümkün.

 Eyyam Nedir?

 Eyyam kelimesi eskimiş günler ya da isim olarak Türkçede yer almaktadır. Bu anlamlar üzerinden Arapça kökenli şekilde Türkçeye çevrilmesidir. Değişik amaçlar doğrultusunda Eyyam kelimesine kullanabilirsiniz. Bu kelimeyi bir örnek ile açıklamak gerekirse;

 ‘’ O eyyam, hükümetin ressamlar için tertiplediği yurt gezilerine katılmıştık.’’ B. R. Eyuboğlu

 Bu cümledeki anlamı ile beraber aynı şekilde farklı cümleler içerisinde de kullanmak mümkün. Eyyam genelde Türkçede yanlış bilinen kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin gerçek anlamı eski günler başta olmak üzere isim şeklinde tabir edilmektedir.

 

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