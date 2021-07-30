Eyyam-ı bahur Türkiye'de! 2 hafta ‘vahşi’ sıcaklığa dikkat

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, “Eyyam-ı bahur, Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgârla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır. Küresel iklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun bir şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırması ile cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturmaktadır” dedi.

‘CEHENNEMİ SICAKLAR’

Ağustosun ilk iki haftasına dikkat çeken Özdemir, “Afrika kıtasının kuzeybatısında oluşacak kuvvetli tropikal hava kütleleri Akdeniz üzerinden atmosferin üst seviyelerine taşınarak jet hava akımları ile ülkemizi etkisi altına alacak. Bu cehennemi sıcaklıklar batı bölgelerimizde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde kavurucu olarak görülecektir. Ortalama hissedilir sıcaklıklar Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul’da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak. Ayrıca bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış alabilir. Bu bölgede sıcaklıkların 28 ile 30 derece arasında olması bekleniyor” diye konuştu.

‘KONVEKTİF FIRTINA ÇIKABİLİR’

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının çıkabileceğinin altını çizen Özdemir, hassas bölgelerde havadan ve karadan yağmurlama su ile takviye yapılarak nem artışının sağlanması gerektiğini kaydetti. Özdemir ayrıca, iri taneli dolu, hortum, şiddetli doğrusal rüzgârlar, şiddetli yağışlar ve yıldırımlar gibi pek çok zarar verici hadisenin kaynağı olan konvektif fırtınaların oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

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