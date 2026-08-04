Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Uzman isimden 40 derece uyarısı... İşte en riskli bölgeler

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Halk arasında genellikle temmuz sonu ile ağustosun ilk haftası arasında yaşanan aşırı sıcak dönemleri ifade etmek için kullanılan 'Eyyam-ı Bahur', meteorolojik bir terim olmamakla birlikte geleneksel takvimde sıcak günleri tanımlıyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcak hava dalgalarının tarihlerinde kaymalar yaşanabildiğini belirtti ve bu durumun bazen temmuz ortasına çekildiğini, bazen de ağustos ortasına kadar sarktığını ifade etti.

GEÇEN YILA KIYASLA 2026 YAZI NASIL GEÇİYOR?

Adil Tek, “Geçtiğimiz yıl Şırnak'ta ölçülen 50.1°C ile Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış, uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgaları yaşanmıştı. Bu yıl ise sıcaklıklar henüz o ekstrem seviyelere ulaşmadı. Avrupa üzerinde etkili olan ve sıcak havayı orada hapseden ‘Omega Blokajı’ isimli sistem sayesinde Türkiye, bu yapının doğusunda kaldı. Bu durum, kuzeyden gelen kutupsal havanın ülkemize ulaşmasını sağlayarak özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelledi” dedi.

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AĞUSTOS AYI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

“Ağustos ayı genel itibarıyla haziran ve temmuz aylarına nazaran daha sıcak geçecek. Son 30 yılın istatistiklerine kıyasla ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkılması bekleniyor” diyen Adil Tek şu detayları verdi:

3 - 10 Ağustos: Sıcaklıklar kuzey kesimlere doğru yayılacak. Ege, Trakya, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu, kendi mevsim normallerine göre sıcak bir periyottan geçecek.

10 - 17 Ağustos: Sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz kendi ortalamalarının üzerinde seyredecek.

17 - 24 Ağustos: İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar yüksek kalırken; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kendi normallerinde (37-39°C bandında) seyredecek.

24 - 31 Ağustos: Ayın son haftasında Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz başta olmak üzere sıcak havanın etkisi hissettirilmeye devam edecek.

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İSTANBUL’DA SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?

Adil Tek, “İstanbul’da sıcaklıklar 30°C ve üzerine çıkmış durumda. Haftalık tahminlere göre kent ortalaması 31-34°C civarında seyredecek. Ancak şehir içi ısı adası etkisi nedeniyle bölgeler arasında ciddi farklar yaşanacak. Boğaz hattında poyrazın ve deniz rüzgarlarının etkisiyle 27-28°C seviyelerinde daha serin hissedilecek. Mecidiyeköy, Fatih, Kadıköy gibi rüzgârdan yoksun, asfalt ve bina yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise sıcaklıkların 40°C'ye yaklaşması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

GECELERİ NEDEN BUNALIYORUZ?

Gündüz hissedilen sıcaklığın yanı sıra gece sıcaklıklarının 20°C’nin altına düşmediği ‘tropikal geceler’in ağustos ayı boyunca kıyı şehirlerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten Adil Tek, geceleri neden bunaldığımızı şöyle açıkladı:

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“Gece saatlerinde dışarıda hava bir miktar serinlese dahi, gündüz boyunca ultraviyole ışınları yutan binalar ve asfalt, depoladığı ısıyı gece içeriye ve çevreye ‘kusmaya’ başlar. Yüksek nem oranı ile birleşen bu durum, evlerin içinde terin buharlaşmasını engelleyerek yapış yapış ve bunaltıcı bir his oluşturur.”

YAZ UZUYOR MU?

Adil Tek, hava tahmin modellerine göre sıcak havaların sonbaharda da etkisini çabuk kaybetmeyeceğini, bu sene “Yaz bir türlü bitmedi” hissini yaşayacağımızı söyledi.

Eylül ayında sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bilgisini veren Tek ekledi:

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“Ekim ayında ise sıcaklıklar düşüşe geçse de kendi ortalamalarının üzerinde kalacak. İstanbul gibi kentlerde 26–28°C’lerin görülmesi ‘Yaz henüz bitmedi’ dedirtecek.”