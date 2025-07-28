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Eyvah! Şimdi de tropikal geceler geliyor

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#Tropikal Gece#Istanbul#Sağanak Yağış
Eyvah Şimdi de tropikal geceler geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta “tropikal gece” yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.

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Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Tekin, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık bir havanın etkili olacağını ifade etti. Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, “Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz” dedi.

YENİ REKOR

Tekin, 25 Temmuz’da Şırnak Silopi’de 50.5 derece ile tüm zamanların Türkiye rekorunun kırıldığını anımsatarak, bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL’DA SAĞANAK

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Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir’de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hâkim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti: “Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul’da yarın ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul’da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul’da 34 ila 35 derecelerde seyredecek.”

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#Tropikal Gece#Istanbul#Sağanak Yağış

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