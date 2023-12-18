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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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#Eyüpsultan#Otobüs#Kaza
Eyüpsultanda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 05:38

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

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Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kaza öncesinde bariyere çarpıp durduğu öğrenilen tırın "dur" uyarısını fark etmeyen yolcu otobüsü duramayarak tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Eyüpsultanda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Ölü ve yaralılar var

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Kaza anında otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, "Biz Ankara'dan Edirne'ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. Bayağı yaralı var. Tır bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama 'durun' diye işaret vermiş. Diğer tırlar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş tıra" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultanda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Ölü ve yaralılar var

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#Eyüpsultan#Otobüs#Kaza

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