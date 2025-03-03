Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'ın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kaza, 22 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada servis şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis şoförü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden aracın önce fren yapması, ardından yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor.

Servis şoförü M.Y. görüntülerde frene basmasının ardından durmayarak yoluna devam ediyor. Görüntülerin devamında ise servis aracı havalimanına gidiyor. (DHA)