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Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'ın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#İSTANBUL#Eyüpsultan#Utv
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:52

İstanbul Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25) servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan servis şoförü M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde servis şoförü M.Y.'nin kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği ve havalimanına gittiği anlar görülüyor.

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Kaza, 22 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada servis şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçakın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis şoförü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçakın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden aracın önce fren yapması, ardından yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor.

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçakın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Servis şoförü M.Y. görüntülerde frene basmasının ardından durmayarak yoluna devam ediyor. Görüntülerin devamında ise servis aracı havalimanına gidiyor. (DHA)
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçakın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#İSTANBUL#Eyüpsultan#Utv

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