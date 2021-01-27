Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Vardar Bulvarı’nda seyreden 34 GY 3041 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine ve ağaca, daha sonra da yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.