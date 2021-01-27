MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı
GeriGündem Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüpsultan'da trafik kazası: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vardar Bulvarı’nda seyreden 34 GY 3041 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine ve ağaca, daha sonra da yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle