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Gündem
Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA- EYÜPSULTAN
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza! 3 yaralı

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Eyüpsultan'da trafiği kilitleyen kaza! 3 yaralı
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Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda otobüs otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralanırken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda Alibeyköy istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Onur Sezer'in (39) kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde seyreden Ömer Öz idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içindeki üç kişi yaralandı. Otomobil içinde iki kişi sıkıştı. Yaralılar için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Eyüpsultanda trafiği kilitleyen kaza 3 yaralı

 

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