Eyüpsultan'da TEM Otoyolunda zincirleme kaza

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Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı. Bunun üzerine sürücülerinin takip mesafesini korumadığı 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plaka 4 araç birbirine çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazanın ardından yolu temizleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar trafik çekiciyle kaldırıldı. (DHA)