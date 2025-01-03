Eyüpsultan'da tedirgin eden görüntü! Uzman isim uyardı: Asla hafife alınmaması lazım

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Pirinççi Mahallesi'ndeki Varan Gölü olarak adlandırılan gölde, son günlerde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevredekiler göldeki ölü balıkların kıyıya vurmasından endişeli.

'HAFİFE ALINMAMASI LAZIM, BİZİM SULARIMIZA DA KARIŞABİLİR'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seyyal Ak, '" Alg patlaması, yosun patlaması dediğiniz oradaki göldeki suyun azot ve fosfor oranının artmasıyla bağıntılı. Azot fosfor oranı da durup dururken artmıyor. Mutlaka çevreden bir kirlilik söz konusu ki bunlar besin değerleri azot ve fosfor açısından yükselsin ve algler üresin. Üreyen alglerde oranın yüzeyini kaplasın. Bakın tahmini veriler üzerine konuşuyoruz.

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Bir kere bu sudan örnek alınması lazım. Alınan suyun örneklerinin gerekli Bakanlığın analiz laboratuvarları tarafından incelenmesi lazım. Balıklardan örnek alınması lazım. Videolarda görülüyor, can çekişen hayvanlar var. Bunların alınıp laboratuvarlara gönderilmesi lazım. Mikrobiyolojik analizlerinin yapılması lazım, bunun üzerine konuşulması lazım.

Bu yeraltı sularından gelen bir kirlilik olabilir. Yerüstü sularından akan bir kirlilik olabilir. Fabrika atıkları olabilir. İnsanların belli atık sularını oraya boşaltması sonucunda olabilir. Birçok nedeni var. Belli ki orada bir kirlilik söz konusu ve bu kirliliğin sonucunda da balık ölümü var. Bunun bir an evvel sonuca ulaşması gerekiyor. Asla hafife alınmaması lazım. Canlı ölüyor. Bu sular diğer sularımıza da yer altından karışabilir. İnsan sağlığını, diğer hayvanların sağlığını da tehdit edebilir. Bu ölümlerin 2 senede bir tekrar etmesi soru işareti. Neden böyle oluyor? Bunların araştırılması lazım" dedi.

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'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞMADIM'

Bölge sakinlerinden Harun Çokdüşünür, "Sürekli geldiğimiz bir yer. Balık ölümlerini gördük. Normalde de göl bulanıktı ama bu kadar değildi. Şu an için ağır bir koku da var. Çok değişik bir koku var yani. Belki balıkların ölmesi ile de ilgili olabilir. Daha önce hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım "dedi.

'GÖLDE BALIK ÖLÜMLERİ ÇOK FAZLA'

Çevrede sakinlerinden Ünal Kaplan, "Göle ara sıra ailecek geliyoruz. Gölde balık ölümleri çok fazla. Balık tutmaya geldik normalde. Ama burayı gördükten sonra tutmaktan da vazgeçtik. Yetkililerin bu konuda duyarlı olup ilgilenmelerini istiyoruz. Ben yeni geldim ama daha önce de böyle olmuştu" dedi.

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'BALIK ÖLÜMLERİ YOSUN PATLAMASINDAN OLUYOR'

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı ise "Buradaki mevzu pazartesi günü yaşandı. Bu olaya yosun patlaması diyorlar. Yosun patlamasından sonra ve balıklar öldü. Balıklar hava alamıyor. Alamadıkları için yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktıktan sonra da boğulma tehlikesi oluyor. İki gün sürüyor bu olay. İki gün sonra normale dönüyor.

Bu yosun patlaması için Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. Analizlerini yaptılar. Devamlı iki senede bir veya bazen üç senede bir biz bunu yaşıyoruz. Yani yosunların patlamasından dolayı gelen bir mevzudur. Bunun herhangi bir tehlikesi yok. Dışarıdan gelenler, çevreden gelip de piknik yapanlar endişe duyuyor. Bizim burada yaşayanlar bu, durumu bilenler endişe yaşamıyor çünkü devamlı yaşadığımız bir mevzu. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

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