Eyüpsultan'da tartıştığı eski ortağına silahla ateş edip kaçtı

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Olay, 16 Nisan Pazar Günü akşam saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Akıllı yanındaki akrabası Emirhan Akıllı ile birlikte daha önce iş ortaklığı yaptığı ve yaklaşık 1 yıldır görüşmediği Remzi Akıllı'nın iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K avgada Özcan Akıllı yanında getirdiği silahla Remzi Akıllı'ya ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlar Remzi Akıllı bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Remzi Akıllı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler yaptıkları çalışma sonrasında Emirhan Akıllı'yı yakaladı. Ekipler, Özcan Akıllı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından yaralanan Remzi Akıllı polise verdiği ifadesinde Özcan Akıllı ile daha önce iş ortaklığı yaptığını, 1 yıldır görüşmediklerini söylediği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.