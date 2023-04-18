Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eyüpsultan'da tartıştığı eski ortağına silahla ateş edip kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Remzi Akıllı#Silah
Eyüpsultanda tartıştığı eski ortağına silahla ateş edip kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 14:11

Eyüpsultan'da Özcan Akıllı tartıştığı eski iş ortağı Remzi Akıllı'ya silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Remzi Akıllı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Nisan Pazar Günü akşam saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Akıllı yanındaki akrabası Emirhan Akıllı ile birlikte daha önce iş ortaklığı yaptığı ve yaklaşık 1 yıldır görüşmediği Remzi Akıllı'nın iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K avgada Özcan Akıllı yanında getirdiği silahla Remzi Akıllı'ya ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlar Remzi Akıllı bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Remzi Akıllı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler yaptıkları çalışma sonrasında Emirhan Akıllı'yı yakaladı. Ekipler, Özcan Akıllı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından yaralanan Remzi Akıllı polise verdiği ifadesinde Özcan Akıllı ile daha önce iş ortaklığı yaptığını, 1 yıldır görüşmediklerini söylediği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Remzi Akıllı#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık