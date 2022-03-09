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Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Husumetlilerine kurşun yağdırdılar!

#Saldırı#Eyüpsültan#Silah

Eyüpsultan'da 2 şüpheli, sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda İlkay B. ve o sırada yoldan geçen Songül T. ile Selami U. yaralandı

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Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen İlkay B., aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden İlkay B.'ye ateş açan şüpheliler, bu sırada yolda yürüyen Songül T. ile Selami U.'yu da yaraladı. Şüpheliler, otomobille kaçtı.  İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Eyüpsultanda silahlı saldırı: Husumetlilerine kurşun yağdırdılar

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şüpheliler aranıyor.

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#Saldırı#Eyüpsültan#Silah

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