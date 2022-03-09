Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Husumetlilerine kurşun yağdırdılar!

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Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen İlkay B., aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden İlkay B.'ye ateş açan şüpheliler, bu sırada yolda yürüyen Songül T. ile Selami U.'yu da yaraladı. Şüpheliler, otomobille kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şüpheliler aranıyor.