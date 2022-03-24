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Eyüpsultan'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralı

#Silahlı Saldırı#Eyüpsultan#İstanbul
Eyüpsultanda silahlı saldırı: Bir kişi yaralı

Eyüpsultan'da sokakta yürüyen Uğurcan Dönmez, otomobille gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırgan geldiği otomobille kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Olay, Karadolap Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Otomobille Çıkrık Sokak'ta duran bir kişi, sokakta yürüyen Uğurcan Dönmez'e silahla ateş açtı. Saldırıda Uğurcan Dönmez bacağından vurularak yaralanırken, şüpheli geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan Dönmez'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi olan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultanda silahlı saldırı: Bir kişi yaralı

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SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Sokağa giren bir otomobilin sağ kapısından inen şüpheli, elindeki silahla koşarak Uğurcan Dönmez'e ateş etmeye başladı. Şüphelinin ateş ettiğini gören bir genç, saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçtı. Yaralı Uğurcan Dönmez ise kaldırıma düştü.

Eyüpsultanda silahlı saldırı: Bir kişi yaralı

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#Silahlı Saldırı#Eyüpsultan#İstanbul

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